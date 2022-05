Erstmals mehr als 100 Mio. Vertriebene weltweit

Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Zahl der weltweit vertriebenen Menschen auf über 100 Millionen gestiegen. Verantwortlich für diese Entwicklung seien der Ukraine-Krieg und andere Konflikte, wie das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) in Genf am Montag in einer Aussendung mitteilte. „Das ist ein Rekord, der niemals hätte erreicht werden dürfen“, mahnte UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi.