Französische Soldaten feuern auf Demonstranten

Die französischen Armee, die sich in einem Kampfeinsatz gegen dschihadistische Milizen in Westafrika befindet, stößt auf immer mehr Widerstand auch aus den Reihen der Zivilbevölkerung. Proteste in Burkina Faso sind nun eskaliert. In der Stadt Kaya, wo seit Tagen Menschenketten gebildet werden, mit deren Hilfe die Bewohner französische Konvois am Weiterfahren hindern wollen, sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden.