Hackerangriff auf „Wien-Süd“: 50.000 Betroffene

„Wir haben umgehend alle erforderlichen rechtlichen und technischen Schritte in die Wege geleitet, um die volle Funktionalität der IT wiederherzustellen. Wir arbeiten zu diesem Zweck rund um die Uhr mit Spezialisten aus den Bereichen Forensik und Cybercrime zusammen“, so der stellvertretende Obmann des Unternehmens, Walter Koch.