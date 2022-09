Emily Ratajkowski verspottet ihren untreuen Ex

Die 31-Jährige beteiligte sich an dem neusten viralen Trend „He’s a 10, but …“-Trend. In diesem ziehen Frauen Männer (meistens der Ex), die sich für perfekt halten, durch den Kakao - indem sie deren Defizite offenbaren. Ratajkowski benutzte einen Split-Screen, in dem sie auf der linken Seite zustimmend nickte, wie eine andere Frau rechts verkündet: „Wenn er denkt, er ist eine 10, weil er dich bekommen hat … nur, dass du auf hässliche Männer stehst!“