Ehemann geht fremd: Ratajkowski will Scheidung

Ehering abgenommen

Zum letzten Mal wurde das Ehepaar im Juni zusammen im Italienurlaub in Porto Ercole am Strand gesichtet. Am Donnerstag waren die ersten Gerüchte einer Trennung aufgekommen. Ratajkowski hatte ohne Ehering ein Oben-ohne-Foto auf Instagram gestellt und auch mit nackten Ringfinger in einem TikTok-Video getanzt.