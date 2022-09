Spielercoach läutete 4:3-Comebacksieg ein

„Sie haben brutal gut gespielt“, „ein richtig starker Gegner, extrem schnell, gutes Passspiel“ - die Rosen, welche die Berndorf-Verantwortlichen in Richtung Grödig streuten, blühten im strahlenden Rot. Für Zähler reichte es in der 1. Landesliga dennoch nicht. Und das, obwohl die Eder-Crew fulminant loslegte, bereits nach 35 Minuten waren die Gäste mit 3:0 voran. Der vierte Saisonsieg - in der kompletten Vorsaison gab‘s nur sechs - nahm konkrete Formen an.