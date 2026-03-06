Titelkampf – alle jagen Leader Scheiblingkirchen!

Es ist endlich so weit – die NÖ-Landesliga startet in die Rückrunde! Mit vier Punkten Vorsprung geht Winterkönig Scheiblingkirchen ins Frühjahr. Für Ex-Neustadt-Coach Christoph Stifter ist die Kohn-Elf auch der große Titelkandidat. Die komplette Analyse der Landesliga gibt es im Video.