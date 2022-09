Am 11. November in der Früh sehen wir schon von der Ferne ganze Regimenter heranmarschieren. Kosakenpatrouillen werden auf Schussweite sichtbar und nun kommt der Befehl, das Feuer zu eröffnen. Die russischen Kolonnen lösen sich in Schwarmlinien auf. Die russische Artillerie fängt an zu schießen, Maschinengewehre knattern. Viele sind schon verwundet. Der Hauptmann fängt an zu schreien: „Rückzug!“ Wir mussten einen Fluss passieren. Ich rannte mitten im Artilleriefeuer über die Brücke. An der gegenüberliegenden Flussseite fanden wir in einem Wäldchen Gelegenheit, uns wieder zu sammeln. Das war unsere Feuertaufe.