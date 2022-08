Als ein junger Kärntner in den Krieg ziehen musste

Hier kann man aber nicht mehr von Leben sprechen. In bloß mit etwas Stroh belegte Zimmer steckt man uns. Durch ein ganzes Monat durften wir nicht in die Stadt. Die Feldausrüstung wiegt 35 kg. Mit der Last jagt man uns täglich zu den Übungen. Abends kommen wir manchmal so müde heim, dass wir nicht einmal essen können. Schon sind die ersten Verwundeten angekommen und erzählen uns schreckliche Episoden vom Kriegsschauplatz. Die Berichte sind nicht erfreulich, denn die Russen haben bereits Lemberg (heute in der Ukraine Anm.) besetzt. Am 25. Oktober kam der Befehl, dass wir morgen an die Front abgehen. Traurig schweifen meine Blicke den heimatlichen Bergen zu...