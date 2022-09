Pkw prallte mit Motorrad zusammen: Biker tot!

Beim Abbiegen von der Landstraße in Unterpremstätten (Bezirk Graz-Umgebung) übersah eine 35-Jährige am Sonntagvormittag einen Motorradlenker (56) und prallte mit ihrem Auto in die Maschine. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt. Die Lenkerin kam leicht verletzt davon.