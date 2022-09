Deutsche Regierung beschloss Entlastungsmaßnahmen

Das Papier wurde am Sonntag in Berlin veröffentlicht. Weitere Punkte sind die Erhöhung des Regelsatzes für Bedürftige auf rund 500 Euro - Alleinstehende erhalten aktuell 449 Euro pro Monat in der Grundsicherung - und ein Nachfolger-Modell des populären Neun-Euro-Tickets. Zukünftig soll es ein bundesweites Ticket für öffentliche Verkehrsmittel geben, das monatlich zwischen 49 und 69 Euro kostet. Voraussetzung sei, dass „die Länder mindestens den gleichen Betrag zur Verfügung stellen“, heißt es in dem Papier. Gemeint sind damit 1,5 Milliarden Euro, mit denen sich der Bund beteiligen will.