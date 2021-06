Brunner: „Geht um Verhindern von 9-Euro-Tickets“

Wie kann es gelingen, Zugfahren attraktiver zu machen?

Die Bundesregierung investiert bis 2026 mehr als 17 Milliarden Euro in die Erneuerung und den Ausbau der Bahn-Infrastruktur. Übrigens: Selbst in Frankreich, wo ein Verbot von Inlandsflügen angestrebt wird, bleiben Strecken für Umsteigeverbindungen erhalten. Damit bleiben Regionen an das Drehkreuz Paris angebunden.