Colosseum: Kein Schiffbruch beim Comeback

„Chris und ich leben in London“, erklärt Clempson, „Mark seit geraumer Zeit in New York. So oft es ging flog er zu uns rüber, um an dem Album zu arbeiten. Das hat trotz aller Umstände erstaunlich gut funktioniert. Die meiste Zeiten haben wir uns die Files über den großen Teich hin- und hergeschickt. Wir sind extrem froh, dass das Album nicht nur uns, sondern auch den Fans gefällt. Jon wäre bestimmt stolz auf uns und das war uns immens wichtig. Sonst hätten wir es nicht veröffentlicht.“ Das Cover-Artwork erinnert nicht zufällig an die kultige Liveplatte aus 1971, auch Songwriting und Sound wurden den stärksten Phasen der Bandgeschichte angepasst. Das gelingt, ohne gezwungen und kalkuliert zu wirken. Da haben ganz andere Bands im höheren Alter brutalen Schiffbruch erlitten. „Die Reaktionen, die wir auf die Musik bekommen, bedeuten uns extrem viel.“ Durch die Pandemie musste die Band auch nichts überstürzen und konnte in Ruhe an allen Details feilen. „Ein wichtiger Grund für die Auflösungen früher war, dass wir stets dachten, wir könnten nicht mehr besser werden. Dahingehend sind wir heute wesentlich entspannter.“