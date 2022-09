Edtstadler macht sich über TikTok-Trend lustig

Wie viele andere Politiker und Politikerinnen ist auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) auf der Plattform TikTok vertreten, die bei Kindern und Jugendlichen äußerst beliebt ist. Dort platziert sie in aller Kürze und launig, aber doch einigermaßen seriös, ihre Botschaften. Am Freitag wurde auf ihrem Kanal allerdings ein fünf Sekunden langes Video gepostet, in dem sie mit unmanierlichen Worten den Trend zur Dauerpräsenz in sozialen Medien aufs Korn nimmt.