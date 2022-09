Kerzen zu Hitlers Geburtstag: 2 Deutsche angeklagt

NS-Gesinnung

Die beiden Deutschen werden nach dem Verbotsgesetz angeklagt. „Beide haben eine nationalsozialistische Gesinnung und lernten sich schon vor Jahren auf einer einschlägigen Demonstration kennen“, wird die Staatsanwaltschaft Ried/I. in einem Volksblatt-Bericht zitiert. Das Duo soll immer wieder an derartigen Kundgebungen sowie Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen haben. Beide sind laut der Rieder Anklagebehörde geständig und machen aus ihrer nationalsozialistischen Gesinnung offenbar kein Hehl. Der Jüngere soll in Deutschland bereits wegen Volksverhetzung eine teilbedingte Haftstrafe verbüßt haben.