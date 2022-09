Naomi Campbell lädt in die „Brasserie Hennes“

Spot feiert Mode und Paris

Mit einem Kaffee in den Händen sehen Campbell und Kortleve zu, wie ihre Kollegen - etwa die Models Jordan Barrett und Paloma Elsesser sowie die Influencer-Zwillinge Molly und Reese Blutstein - in den Looks der H&M Herbst/Winter 2022 Kollektion durch die Straßen der Metropole flanieren. Unter der Regie von Bardia Zeinali feiert der Film Paris und schafft modische Inspiration für alle.