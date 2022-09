„Größter Enttäuschung“ folgte Last-Minute-Transfer

So wie Mader musste auch die Mannschaft den herben Rückschlag, den das Cup-Aus bedeutete, erst sacken lassen. Den Auftakt der Wien-Woche - am Samstag steht die Partie gegen Austria in der Generali-Arena an - hätten sich alles ganz anders vorgestellt. „Es war für uns sicher eine gewaltige Euphoriebremse.“ Zu allem Überdruss musste auch noch Michael Cheukoua nach 28 Minuten verletzt vom Platz. Beim Kameruner besteht der Verdacht auf Riss des Syndesmoseband, was einen Ausfall von mehreren Wochen bedeuten würde.