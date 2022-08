Kitzsteinhorn: Der Gletscher ist am Verhungern

Dann setzt der Chef der Gletscherbahnen zur Erklärung an: „Der Gletscher ist ein tief liegender, weil er unter 3000 Metern liegt. Entsprechend schaut er optisch derzeit aus, geprägt vom blauen, grauen Eis. Wir wissen, dass sich der Gletscher am Kitzsteinhorn wie alle in den Alpen zurückzieht. Wenn es sich so weiterentwickelt, wird sich der Gletscher in den nächsten 30 Jahren auf kleine Resteisfelder zurückziehen.“