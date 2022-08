Schwangere täuschte brutalen Raub vor - Haft droht

Der Vorfall soll sich Ende Oktober in einem Park in Simmering zugetragen haben. Die Schwangere erzählte, sie sei mit einem neuen Elektroroller, ihrem Lebensgefährten und kleinen Schwester unterwegs gewesen, als sie von Unbekannten angesprochen wurde, ob sie mit dem Gefährt eine Runde drehen dürften. Als sie das ablehnte, wurde sie von den Unbekannten so heftig gestoßen, dass sie auf den Rücken fiel. Als ihr Freund ihr zu Hilfe eilte, hätte er einen Faustschlag kassiert und sei zu Boden gegangen. Der spätere Angeklagte und zwei Begleiter hätten dann gemeinsam auf den wehrlosen Lebensgefährten eingetreten. Danach hätten sie den Roller geschnappt und seien geflüchtet.