Ehemaliger SPÖ-Stadtrat unterstützt ÖVP-Kandidaten

Pressler selbst freut sich über seinen prominenten Unterstützer, will mit den nötigen Vorzugsstimmen in den Gemeinderat einziehen und dort auf den hohen Investitionsbedarf in die öffentliche Sportinfrastruktur aufmerksam machen. „Vom Förthof bis in die Mitterau ist kein Fußballtor und kein Basketballkorb öffentlich zugänglich“, kritisiert er. Konzepte zur Lösung dieser Probleme habe es laut Pressler unter Kisling bereits gegeben. „Für die Umsetzung dieser Pläne fehlte Albert Kisling in der SPÖ aber wohl die notwendige Unterstützung“, ergänzt der ÖVP-Kandidat.