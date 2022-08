Wettbewerb um den Klimaschutz

Zwischen der ÖVP, der KLS, den Neos, den Grünen und der Liste Green Future ist ein regelrechter Wettbewerb darum entbrannt, wer das Klima am besten schützen könne. „Der Verbauung muss Einhalt geboten werden“, tönt es von der Opposition. Rund neun von zehn in der Resch-Ära gebauten Projekten fußen laut dem Amtsinhaber aber auf Widmungen, die auf ÖVP-Stadtchefs zurückgehen. Und auch – so mutmaßt man in der SPÖ – weil die Angst der Opposition vor einer absoluten SPÖ–Mehrheit groß sei, werden Gerüchte gestreut, wonach sich Resch im Falle einer Wiederwahl frühzeitig in die Polit-Pension verabschieden würde. Diesen erteilt er eine klare Absage: „Ich trete nicht an, um frühzeitig abzutreten“. Einziger Nachsatz des Arztes: „Voraussetzung ist, dass ich gesund bleibe!“