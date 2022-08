Shitstorm gegen Rock wegen „Frauenfeindlichkeit“

Die frauenfeindliche Welt des Chris Rock

Die Feministin Kaz Weida attackiert Rock so: „Wenn euch solche Frauenfeindlichkeit überrascht, dann herzlich willkommen in der Welt des Chris Rock. Ich stelle euch einen Clip dazu, wo er 1996 sich auf OJs Seite stellt und sagt, dass Nicole Simpson nur bekommen habe, was sie verdient hatte“.