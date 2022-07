US-Komiker Chris Rock macht neue Liebe offiziell

Endlich reden die Leute mal nicht über die Oscar-Ohrfeige. Chris Rock schaffte es, dass er von den Medien und Paparazzi bei einem Auftritt in der Öffentlichkeit nicht über Will Smith befragt wurde. Grund dafür war die Frau, mit der er in Santa Monica zum Dinner ins Nobelrestaurant „Georgio Baldi“ ging. Es ist nämlich seine neue Liebe, die der geschiedene Komiker offiziell der Welt vorstellte: Die Schauspielerin Lake Bell.