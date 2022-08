Kurzfristige Milliardenhilfe doch nicht nötig?

Im Interview mit der ORF-„ZiB 2“ relativierte Hanke seine so dringliche Bitte etwas. Die für die Kaution benötigten Zuschüsse müssten schließlich nicht in voller Höhe abgerufen werden - sie seien nur erforderlich, sollte es zu weiteren Preissteigerungen am Markt kommen. Die Versorgung sei aber in keinem Fall in Gefahr, so der Finanzstadtrat.