Rangnicks „Masterplan“ ist schon voll auf Schiene

„Der Spielstil soll in allen Auswahlen in eine ähnliche Richtung gehen. Ob das dann aus einem 4-3-3, 3-5-2 oder welchem System auch immer passiert, ist nicht so entscheidend.“ Bereits in den Akademien müsse das Augenmerk aufs Forcieren von ganz bestimmten Grundstärken und Spielertypen gelegt werden. Angefangen vom Tormann bis zum „Neuner“ in der Offensive. Das aktuelle A-Team sieht Rangnick von der Breite her gut aufgestellt, auch im Hinblick auf große Turniere wie die EM 2024 in Deutschland oder die WM 2026 in Nordamerika. „Ich bin happy mit den Spielern, die ich zur Verfügung habe.“