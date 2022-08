ÖFB-Teamchef Rangnick: Nur für „Hinti“ ist Türe zu

Wie wichtig wäre ein „Klassenerhalt“ in der obersten Liga der Nations League?

Oberste Priorität hat die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Da wollen wir nicht nur mitspielen, da wollen wir für Furore sorgen. Aber wir werden auch in der Nations League kein Spiel herschenken. Und die Zeit der großen Rotationen, wie das in meinen ersten Spielen war, ist vorbei. Wir werden entweder gegen Frankreich oder Kroatien einen Sieg brauchen, das ist unser Ziel.