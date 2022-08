UNO-Chef fordert Abschaffung von Atomwaffen

Abkommen bereits im Jahr 1996 verabschiedet

Guterres fordert, dass der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) vollständig in Kraft tritt und von einem wirksamen Verifikationssystem gestützt wird. Die UNO hat das Abkommen bereits im Jahr 1996 verabschiedet. Es verbietet die Durchführung jeder Art von Kernwaffenexplosion, ob für zivile oder für militärische Zwecke. Der Vertrag ist aber nie in Kraft getreten, weil ihm China, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan und die USA bisher ferngeblieben sind. Derzeit haben ihn 185 Staaten unterzeichnet und 170 davon ratifiziert. Der Sitz der Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) ist in Wien. Weil der CTBT aber noch nicht in Kraft getreten ist, existiert sie bisher nur in Form einer „Vorbereitenden Kommission“.