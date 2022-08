Kulovits: „Müssen die Jugendfehler abstellen!“

Auch Rapid II scheint in einer - zumindest kleinen - Krise zu sein. „Wir sind ganz schlecht in die Partie gestartet und fanden im letzten Drittel leider keine Lösungen“, seufzt Rapid-II-Trainer Stefan Kulovits, dessen Hütteldorfer am Sonntag bei Blau Weiss Linz schon nach neun Minuten mit 0:2 hinten lagen.