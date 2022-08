Russland: Militärmanöver mit 50.000 Soldaten

Mehr als 50.000 Soldaten werden sich in dieser Woche an einem geplanten, großen, russischen Militärmanöver beteiligten. Bei der Übung „Wostok 2022“ (Osten 2022) sollen zudem 5000 Waffen und militärische Ausrüstung zum Einsatz kommen sowie 140 Flugzeuge und 60 Kriegsschiffe und andere Boote, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag in der Früh mitteilte.