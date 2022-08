Von der Droge weg und hin zu Sinn und Lebensfreude

Leben in Gemeinschaft

Inzwischen gibt es weltweit über 70 „Cenacolo“-Häuser. Eines davon steht seit 1997 in Kleinfrauenhaid. Aktuell leben hier 30 Männer. Die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahren alt und internetsüchtig. Viele flüchteten schon in ihrer Kindheit und Jugend in die virtuelle Welt und merkten nicht, dass sie dadurch immer mehr den Kontakt zu sich selbst und zu ihrem Umfeld verloren.