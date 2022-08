Starkregen sorgt in Vorarlberg neuerlich für Chaos

Am Freitagabend zogen von der Schweiz her erneut Gewitter mit starken Regenfälle über Vorarlberg. Der Schwerpunkt der Niederschläge lag, wie bereits eine Woche zuvor, als in Bregenz über 200 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden fielen, zwischen dem Bodensee und Feldkirch.