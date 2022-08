Mann ging während Starkregen im Rhein schwimmen

Am Freitag hielten die sintflutartigen Regenfälle die Rettungskräfte in Vorarlberg stundenlang auf Trab. Umso unnötiger mutet hier die Aktion eines 36-jährigen Mannes an, der meinte, im Rhein zwischen Lustenau und Höchst im Rahmen eines „Survival Trips“ schwimmen zu müssen.