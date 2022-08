Sturms „Höllenhund“ bellt jetzt in Bergamo

Was sich in den vergangenen Tagen schon angekündigt hat, wird Samstag offiziell: Sturms Torjäger Rasmus Höjlund wechselt zu Atalanta Bergamo in die italienische Serie A. Die Dänen-Rakete unterschreibt bis 2027, Sturm sucht bereits intensiv nach Ersatz für den Jungstar, der inklusive Bonuszahlungen unglaubliche 20 Millionen Euro Ablöse einbringen wird.