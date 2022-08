In der Nacht wurde Sturms Millionentraum wahr

Sturms Rasmus Höjlund wird am Freitag ein Spieler der sogenannten Göttin in Italien. „La Dea“ nennen die Tifosi den italienischen Serie-A-Spitzenklub Atalanta Bergamo, bei dem der 19-jährige Däne einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnen soll. Mit Boni dürfte sich die Transfersumme auf 20 Millionen Euro heben. Ein Deal für Sturm Graz, der bisher alles Erreichte auf dem Markt in den Schatten stellt.