FPÖ: Gegen „vier Parteien und ihren Präsidenten“

„Kompromisslos“ gegenüber „faulen Kompromissen“

Ähnlich tönte Rosenkranz, der auf das in der ersten Plakatkampagne zentrale Wort „kompromisslos“ einging: In der Politik seien Kompromisse an der Tagesordnung, auch als die FPÖ in der Regierung war. Vorsicht sei jedoch vor „faulen Kompromissen“ geboten: „Dabei wird eine Seite regelmäßig über den Tisch gezogen und hat es unter Umständen gar nicht bemerkt.“