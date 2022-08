Auch MFG-Chef Brunner hat genug Unterschriften

Als vierter Kandidat hat am Donnerstag der Chef der Impfgegner-Partei MFG, Michael Brunner, bekannt gegeben, dass er die für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl nötigen Unterstützungserklärungen beisammen hat. Er werde diese am 31. August bei der Bundeswahlbehörde abliefern, so Brunner, der sich bei allen Unterstützern bedankte.