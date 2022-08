Wallentin hat benötigte Unterschriften gesammelt

Nach Punk-Rocker Marco Pogo hat laut „Krone“-Informationen nun auch Anwalt Tassilo Wallentin die benötigten Unterstützungserklärungen gesammelt, die er für einen Antritt am 9. Oktober zur Präsidentschaftswahl benötigt. Erst am Sonntag war ein Unterstützungsformular als Anzeige in der „Krone Bunt“ am Sonntag erschienen. Im Laufe des Tages soll das Ergebnis gar fünfstellig werden.