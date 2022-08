Eklat um neue Barca-Trikots! Das stört die Fans

Noch weißer als damals

Bereits 1979 hatten die Katalanen einmal in weißen Dressen gespielt, jedoch waren damals zumindest die Hosen in Blau gehalten. Nun präsentiert sich die Truppe von Trainer Xavi von Kopf bis Fuß in einem Look, der Betrachter durchaus an den des „Weißen Balletts“ erinnern lässt.