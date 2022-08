Xavi bastelt am nächsten Neuzugang für Barcelona

Sergino Dest hatte in der Rechtsverteidigung bislang nicht überzeugen können, er wird mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Anstelle des 21-jährigen US-Amerikaners soll nun Bellerin für mehr Sicherheit in der Abwehrkette der Katalanen sorgen. Zuletzt hatten die „Gunners“ den Spanier für eine Saison an Betis Sevilla verliehen, wo er überraschend die Copa del Rey gewinnen konnte.