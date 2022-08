Unerwünschtes Trio sorgt für die Tore gegen City

Paradox! Um die Liga-Auflagen zu erfüllen und Neuzugang Jules Kounde endlich die Spielberechtigung zu ermöglichen, will Barca so schnell wie möglich aussortieren. Die obersten Namen auf der Liste: Aubameyang, De Jong und Depay. Erster könnte schon bald zum FC Chelsea wechseln, De Jong war zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht worden und Depay wird wohl bei Juventus Turin auf Torjagd gehen.