Jeder vierte Jugendliche ist als Soldat untauglich

152 waren teiltauglich

400 Kriterien werden bei den Wehrpflichten abgeklopft, ab 3. Oktober in OÖ auch mit einer neuen computerassistierten Testung. Und bis im März des Vorjahres waren bundesweit im Schnitt etwa 25 Prozent der Wehrpflichtigen untauglich, in Oberösterreich 26,2 Prozent – seither gibt es die neue Teiltauglichkeit. „Diese hat auch dazu geführt, dass sich die Zahl jener, die für den Wehrdienst und Zivildienst zugelassen werden, verbessert hat“, sagt Arnreiter. Im Vorjahr wurden bei 6750 in Linz „gestellten“ Oberösterreichern 152 als teiltauglich eingestuft.