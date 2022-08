E-Scooter-Unfälle: Braucht es strengere Gesetze?

Unfälle in einem Jahr verdoppelt

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit landeten 2021 in Österreich 2800 Menschen nach Scooter-Unfällen im Krankenhaus - mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor! „Eine der Hauptursachen ist überhöhte Geschwindigkeit, vor allem im Kreuzungsbereich. Viele unterschätzen den Bremsweg“, sagt Klaus Robatsch, Forschungsleiter am Kuratorium für Verkehrssicherheit.