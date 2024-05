Unterkühlte Frau (42) am Schneeberg gerettet

Frau unterkühlt aufgefunden

Die Einsatzkräfte trafen die Frau am Wassersteig – dem Verbindungsweg zwischen Krummbachsattel und Knofeleben – jedoch nicht an. Ein weiterer Abstieg in den Krummbachgraben folgte. „Dort konnte die unterkühlte Person angetroffen und erstversorgt werden“, schildert die Bergrettung. Es startete der Aufstieg zur Hütte, am Wassersteig trafen der Voraustrupp und die zweite Bergemannschaft inklusive Alpinpolizei zusammen.