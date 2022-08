Überholmanöver endet für Alkolenker in Bachbett

Spektakulärer Unfall am späten Dienstagabend im Tiroler Unterland: Der 50-jährige Lenker eines Kleinbusses musste in St. Johann (Bezirk Kitzbühel) aufgrund von Gegenverkehr ein Überholmanöver abbrechen, woraufhin er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und letztlich in einem Bachbett landete. Ein Alkotest brachte ein positives Ergebnis. Der Lenker sowie die Beifahrerin (52) erlitten Verletzungen.