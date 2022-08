Abkehr von Linie: Japan plant Bau neuer AKWs

Das erdbebengefährdete Japan will künftig noch weitere Atomkraftwerke ans Netz bringen. Wie japanische Medien am Mittwoch berichteten, will die Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida die Laufzeiten von AKWs nicht nur auf über 60 Jahre verlängern, sondern erwägt sogar die Entwicklung und den Bau von Atommeilern der nächsten Generation. Dies wäre eine Abkehr von Japans bisheriger Linie, keine zusätzlichen AKWs zu bauen.