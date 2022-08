Sophia Blenda: Mit der Heiterkeit in der Katharsis

Lyrischer Anspruch

„Texte sind bei mir oft halbfertig und ich streiche dann alles raus, was mir als unnötig erscheint. Durch das bewusste Weglassen bekommen sie eine schöne Mehrdeutigkeit. Die größte Schwierigkeit beim Texten ist, nicht zu plakativ zu werden. Das kann in anderen Genres durchaus cool sein, aber ich habe einen bestimmten lyrischen Anspruch, dem ich gerecht werden möchte. Ich verwende etwa das Nuscheln als Stilmittel, so wie es Rammstein mit ihrer prägnanten und harten Ausdrucksweise machen. In der Kunst kann man viel besser überlegte Sprache einsetzen, der Vieldeutigkeit ist Tür und Tor geöffnet.“ Unverbesserliche Raunzer werden sich am wohldurchdachten Sprachduktus stoßen und die nachdenklichen Texte als Wohlstandsgesülze der weißen Mittelschicht brandmarken, doch Blenda ist eine Beobachterin der Gesellschaft und durch ihre überlegte Phrasierung nicht zuletzt ein Sprachrohr für ihre Generation, die von Zukunftsunsicherheiten, virtuellem Dauerdruck und psychischen Problemen belastet ist.