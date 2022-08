Würzige Digitalisierung: Kotányi kooperiert mit FH

Nächster Schritt in Zukunft

Nachdem ein Projekt mit Datenbrille bereits einen wichtigen Schritt in Sachen Digitalisierung gesetzt hat, will man nun sogar weiter gehen: Der korrekte Aufdruck von Mindesthaltbarkeitsdatum, Artikelnummer, Herstellungszeit oder die richtige Positionierung der Stanzung sollen durch Texterkennung und Bildanalysen überwacht werden: „Die Produktkontrolle während des Prozesses ist ein wesentlicher Teil unseres Qualitätsmanagements. Die bessere Kontrolle sowie das Speichern des Gebindes ist ein Schritt in die Zukunft“, so Horst Vecera, Leiter der Kotányi-Produktion.