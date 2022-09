Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die vierjährige reinrassige Deutsche Dogge Luna braucht eine Kennenlernphase, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Luna mag leider weder andere Hunde noch Katzen und braucht eine starke Hand beim an der Leine gehen. Die hüfthohe Schönheit ist stubenrein, allein bleiben muss noch geübt werden. Sie sucht ein Zuhause am Stadtrand oder am Land mit viel Platz und gut gesichertem Garten. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at