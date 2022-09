Immer mehr bunte Vögel landen jetzt im Tierheim

Papageien und ähnliche Exoten sind mittlerweile nicht mehr so schwer erhältlich. Aber: In einem großen Teil der Fälle stimmen dann die Haltungsbedingungen nicht einmal im Ansatz. „Ein Kakadu zum Beispiel braucht zwölf Quadratmeter Mindestfläche“, kennt sich Susanne Bräuer vom Landestierheim in Graz aus. Der Letzte, den sie aus einer behördlichen Abnahme bekommen haben, fristete in einem Mini-Käfig sein trauriges Dasein, konnte darin nicht einmal fliegen lernen. Und war auch in verbotener „Einzelhaft“.