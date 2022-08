Sind Verluste aus Online-Casino endgültig futsch?

Die Fortführung der bet-at-home.com Entertainment Ltd. sei nicht mehr wirtschaftlich, gab bet-at-home im Dezember 2021 bekannt. Die Folge: Über die maltesische Konzerngesellschaft der Linzer wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Was auf den ersten Blick „nur“ nach Formalitäten klingt, hat vor allem für einige Kunden von bet-at-home weitreichende Folgen. Denn diese hatten bei der nun insolventen Firma ihre im Online-Casino erlittenen Verluste eingeklagt, was wiederum möglich wurde, weil bet-at-home - wie viele andere Anbieter - keine dafür notwendige österreichische Glücksspiellizenz hat.